Объем ВВП США вернется к докризисному уровню лишь к середине 2022 года - CBO

Безработица в США будет выражаться двузначными числами до конца 2020 года, прогнозирует Бюджетное управление Конгресса (CBO).

Согласно новым оценкам CBO, обнародованным в четверг, в четвертом квартале текущего года безработица составит 10,5%. Это лучше предыдущего прогноза, предусматривавшего безработицу на уровне 11,5% в октябре-декабре.

Несмотря на некоторое улучшение прогноза на этот год, CBO ожидает, что безработица в Штатах будет оставаться выше уровня в 3,5%, зафиксированного в феврале - до начала пандемии коронавирусной инфекции - вплоть до конца текущего десятилетия. Согласно прогнозу CBO, средний уровень безработицы в период до 2030 года включительно составит 6,1%.

Данные министерства труда США, обнародованные накануне, показали, что в июне безработица в Штатах снизилась до 11,1% с 13,3% в мае.

Новые прогнозы CBO указывают на более существенный, чем ожидалось ранее, спад в экономике США. Как ожидается, объем американского ВВП в четвертом квартале этого года будет на 5,9% ниже, чем годом ранее. В мае прогнозировалось уменьшение ВВП на 5,6% в годовом выражении.

В 2021 году экономика США, согласно прогнозу CBO, вырастет на 4,8%. Тем не менее, объем ВВП не вернется к докризисному уровню до середины 2022 года. В период с 2022 по 2030 гг. американская экономика будет расти темпами чуть выше 2% в год, прогнозируют в CBO.

Новые прогнозы CBO основаны на том, что ограничительные меры, введенные в Штатах с целью сдерживания распространения коронавируса, будут постепенно отменяться, что приведет к увеличению как социальной, так и экономической активности.

Объем ВВП США благодаря этому увеличится во втором полугодии 2020 года на 12,4% в годовом выражении, ожидают в CBO.