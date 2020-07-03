Грузия не намерена открывать границы в ближайшее время - премьер

Грузия из-за пандемии коронавируса COVID-19 не будет в ближайшее время открывать сухопутную границу с соседними странами, заявил премьер-министр Георгий Гахария журналистам в пятницу.
"По открытию сухопутной границы с соседними странами мы пока не будем делать поспешных шагов, хотя международные перевозки грузов осуществляются без всяких препятствий. Более того, мы создаем максимальный комфорт для компаний, перевозящих грузы", - сказал глава правительства Грузии.
Он сообщил, что все водители, осуществляющие международные перевозки проходят тщательный медицинский контроль на грузинской границе.
МИД Грузии ведет двусторонние переговоры со странами Евросоюза об открытии прямого авиасообщения, добавил Гахария.
"На основании рекомендаций Евросоюза 15 странам, в том числе и Грузии, будет возможным открыть авиасообщение со странами Европы, но эти рекомендации не носят характер непременного выполнения, поэтому мы ведем двусторонние переговоры и будем поступать адекватно", - сказал премьер-министр.
"Мы не должны делать таких шагов, которые создадут даже минимальную угрозу распространения у нас вируса", - заявил Гахария.
По его словам, надо проявить особую осторожность и в отношении 20 тыс. иностранных студентов, обучающихся в грузинских вузах, которые в сентябре должны приехать в страну для продолжения учебы.
Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у четырех человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 943, сообщил ранее в пятницу грузинский Минздрав.
По данным ведомства, в режиме карантина находятся 3 тыс. 80 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 242 человека. Выздоровели 821, скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.
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