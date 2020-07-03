Власти Азербайджана привлекли военных для патрулирования в зоне жесткого карантина

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана привлечены в помощь к сотрудникам МВД для патрулирования в зонах жесткого карантина из-за COVID-19, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минобороны.
"В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабмине некоторые подразделения азербайджанской армии задействованы в патрульной службе, организованной для оказания помощи сотрудникам МВД по контролю над соблюдением специального карантинного режима", - отмечается в сообщении.
Согласно данным ведомства, военнослужащие направлены в города и районы, в которых установлен жесткий карантин.
Специальный карантинный режим действует в Азербайджане до 1 августа. При этом в Баку, еще 6 городах страны и Абшеронском районе до 5 июля действует жесткий карантин. Власти Азербайджана приняли решение продлить жесткий карантин до 20 июля, увеличили число городов и районов, где он действует до 15. В этих городах и районах не работают многие объекты торговли и услуг, население может покидать квартиры на 2 часа в день по СМС-разрешениям.
Общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане составляет 18 684, число вылечившихся - 10 425, скончались 228 человек. В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,031 тыс. человек.
Х.Насирзаде
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