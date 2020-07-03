Власти РФ делают все для решения проблемы скопления иностранцев на границе - Песков

Ситуация на границе России с рядом государств, где из-за ограничительных мер скопилось большое число иностранных граждан, непростая, но российская сторона предпринимает все возможное для координации своих действий с партнерами из этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Об этом хорошо известно нашему штабу", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию на границе России с рядом стран СНГ, где скопилось большое количество людей во временных пунктах содержания.
Иностранные граждане в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, не могут пройти границу, и находятся в этих пунктах.
По словам Пескова, российская сторона предпринимает все возможное для координации работы со своими зарубежными коллегами. "Ситуация, конечно, нелегкая, нам об этом хорошо известно", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, есть ли перспективы хотя бы частичного открытия границ России с какими-либо зарубежными странами, Песков сказал: "Вы знаете, что ведутся контакты с некоторыми государствами, но каких-либо конкретных решений пока не принималось".
При этом он отметил, что этот вопрос больше относится к ведению координационного штаба в правительстве РФ.
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