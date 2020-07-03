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СНГ 03.07.2020 13:46

Власти РФ делают все для решения проблемы скопления иностранцев на границе - Песков

Ситуация на границе России с рядом государств, где из-за ограничительных мер скопилось большое число иностранных граждан, непростая, но российская сторона предпринимает все возможное для координации своих действий с партнерами из этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Об этом хорошо известно нашему штабу", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию на границе России с рядом стран СНГ, где скопилось большое количество людей во временных пунктах содержания.

Иностранные граждане в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, не могут пройти границу, и находятся в этих пунктах.

По словам Пескова, российская сторона предпринимает все возможное для координации работы со своими зарубежными коллегами. "Ситуация, конечно, нелегкая, нам об этом хорошо известно", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, есть ли перспективы хотя бы частичного открытия границ России с какими-либо зарубежными странами, Песков сказал: "Вы знаете, что ведутся контакты с некоторыми государствами, но каких-либо конкретных решений пока не принималось".

При этом он отметил, что этот вопрос больше относится к ведению координационного штаба в правительстве РФ.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ГРАНИЦА, ИНОСТРАНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]