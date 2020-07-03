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Внутренняя политика 03.07.2020 13:29

Спецслужба Азербайджана проводит спецоперацию в МИДе

Служба государственной безопасности (СГБ) проводит следственно-оперативные мероприятия в министерстве иностранных дел Азербайджана, сообщает СГБ.

«Мероприятия проводятся в связи полученной информацией, о том, что ряд должностных лиц МИД злоупотребляя служебными полномочиями, нанесли серьезный ущерб интересам общества и государства», - отмечается в сообщении.

СГБ отмечает, что общественности будет предоставлена дополнительная информация о ходе расследовании, подозреваемых и совершенных преступлениях.

Б.Рустамбеков

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E-mail: [email protected]
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Тэги: СГБ, МИД, СПЕЦОПЕРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]