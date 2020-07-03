Спецслужба Азербайджана проводит спецоперацию в МИДе

Служба государственной безопасности (СГБ) проводит следственно-оперативные мероприятия в министерстве иностранных дел Азербайджана, сообщает СГБ.
«Мероприятия проводятся в связи полученной информацией, о том, что ряд должностных лиц МИД злоупотребляя служебными полномочиями, нанесли серьезный ущерб интересам общества и государства», - отмечается в сообщении.
СГБ отмечает, что общественности будет предоставлена дополнительная информация о ходе расследовании, подозреваемых и совершенных преступлениях.
Б.Рустамбеков
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