Путин в ближайшее время проведет с правительством мероприятия по плану восстановления экономики - Песков

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время проведет ряд мероприятий, касающихся плана действий по восстановлению экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Анализ плана продолжается и в ближайшее время будут соответствующие мероприятия у президента вместе с правительством", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что работа правительства над положениями плана ведется давно. "Правительство уже работает над реализацией положений этого плана. В данном случае ситуация эта беспрецедентная не терпит промедлений", - сказал Песков.

Как сообщалось, Путин в апреле поручил правительству подготовить к 1 июня общенациональный план по восстановлению страны от последствий пандемии коронавируса.

2 июня председатель правительства Михаил Мишустин представил план президенту, по итогам встречи Путин дал правительству поручение уточнить ряд параметров общенационального плана, подчеркнув, что его реализация должна начаться с 1 июля.

19 июня правительство направило президенту доработанный проект плана.