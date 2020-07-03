Талибы отрицают получение денег от России

Афганские талибы опровергли сообщения о том, что они якобы получали какие-либо вознаграждения от России за нападения на американских солдат в Афганистане.
"Мы не являемся чьими-либо наемниками, мы не можем ни представить себе, ни подумать, чтобы действовать так. Мы боремся за учреждение исламской власти в Афганистане", - сказал в интервью ближневосточному информационному ресурсу The Media Line представитель афганских талибов в Дохе (Катар) Сухаиль Шахин.
В конце июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщалось со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.
Авторы статьи утверждали, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета The Washington Post. По ее данным, в результате сговора погибли несколько американских военнослужащих.
В воскресенье Трамп написал в твиттере: "Никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту (Майку - ИФ) Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times".
Достоверность сообщения о якобы плате Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти утверждения являются ложью", - сказал Песков журналистам в понедельник.
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