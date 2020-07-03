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СНГ 03.07.2020 14:35

Талибы отрицают получение денег от России

Афганские талибы опровергли сообщения о том, что они якобы получали какие-либо вознаграждения от России за нападения на американских солдат в Афганистане.

"Мы не являемся чьими-либо наемниками, мы не можем ни представить себе, ни подумать, чтобы действовать так. Мы боремся за учреждение исламской власти в Афганистане", - сказал в интервью ближневосточному информационному ресурсу The Media Line представитель афганских талибов в Дохе (Катар) Сухаиль Шахин.

В конце июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщалось со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждали, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета The Washington Post. По ее данным, в результате сговора погибли несколько американских военнослужащих.

В воскресенье Трамп написал в твиттере: "Никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту (Майку - ИФ) Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times".

Достоверность сообщения о якобы плате Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти утверждения являются ложью", - сказал Песков журналистам в понедельник.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, США, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]