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Регион 03.07.2020 14:35

На фабрике по производству фейерверков в Турции прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в пятницу на фабрике по производству фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции, сообщает Анатолийское агентство новостей.

По его данным, в здании фабрики в момент происшествия находились 150-200 человек. Их судьба пока неизвестна. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Телеканал CNN Turk показал в эфире разрывы на территории фабрики и столбы густого черного дыма над ней.

О причинах трагического происшествия также пока не сообщается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ФЕЙЕРВЕРКИ, ФАБРИКА, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]