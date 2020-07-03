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Здравоохранение 03.07.2020 18:01

Еврокомиссия одобрила использование препарата Ремдесивир для лечения коронавируса

В Европейской комиссии (ЕК) в пятницу санкционировали использование противовирусного препарата Ремдесивир для лечения коронавируса COVID-19, сообщила член ЕК по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

"Санкционирование первого препарата для лечения COVID-19 является важным шагом в борьбе с вирусом", - говорится в заявлении Кириакидис.

"Мы выдаем такое разрешение менее чем через месяц после подачи заявления, что ясно демонстрирует решимость ЕС быстро реагировать на появление новых методов лечения", - добавила комиссар.

Разрешение на использование Ремдесивира последовало после того, как Европейское агентство лекарственных средств дало условное разрешение на использование препарата для лечения пациентов старше 12 лет, которые страдают от пневмонии и нуждаются в кислородной поддержке.

Оценка эффективности препарата в значительной степени основана на результатах исследования, проводимого при поддержке американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Исследование, проведенное институтом в 10 странах с участием более тысячи пациентов, показало, что Ремдесивир, вводимый пациентам внутривенно, ускорил процесс выздоровления госпитализированных. В среднем препарат сокращает госпитализацию пациентов с 15 до 11 дней.

В США в начале мая выдали разрешение на использование ремдесивира в больницах для лечения пациентов с коронавирусом, затем применение препарата одобрили в Японии и Южной Корее

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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, ПРЕПАРАТ, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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