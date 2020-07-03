Еврокомиссия одобрила использование препарата Ремдесивир для лечения коронавируса

В Европейской комиссии (ЕК) в пятницу санкционировали использование противовирусного препарата Ремдесивир для лечения коронавируса COVID-19, сообщила член ЕК по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

"Санкционирование первого препарата для лечения COVID-19 является важным шагом в борьбе с вирусом", - говорится в заявлении Кириакидис.

"Мы выдаем такое разрешение менее чем через месяц после подачи заявления, что ясно демонстрирует решимость ЕС быстро реагировать на появление новых методов лечения", - добавила комиссар.

Разрешение на использование Ремдесивира последовало после того, как Европейское агентство лекарственных средств дало условное разрешение на использование препарата для лечения пациентов старше 12 лет, которые страдают от пневмонии и нуждаются в кислородной поддержке.

Оценка эффективности препарата в значительной степени основана на результатах исследования, проводимого при поддержке американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Исследование, проведенное институтом в 10 странах с участием более тысячи пациентов, показало, что Ремдесивир, вводимый пациентам внутривенно, ускорил процесс выздоровления госпитализированных. В среднем препарат сокращает госпитализацию пациентов с 15 до 11 дней.

В США в начале мая выдали разрешение на использование ремдесивира в больницах для лечения пациентов с коронавирусом, затем применение препарата одобрили в Японии и Южной Корее