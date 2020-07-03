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Дальнее зарубежье 03.07.2020 18:21

В Пекине из-за улучшения эпидемиологической ситуации отменяют ограничения на выезд из города для большинства жителей

Власти Пекина благодаря успешному сдерживанию недавней вспышки коронавируса снимают ограничения на выезд из столицы Китая для большинства горожан с полночи на субботу, заявил в пятницу представитель столичной администрации Пань Сюйхун.

"Фактор (эпидемиологического - ИФ) риска в огромной степени сошел на нет", - приводят его слова западные СМИ.

Ранее для выезда из столицы жителям Пекина требовалось предъявить документ, свидетельствующий об отрицательных анализах тестов на коронавирус. Теперь лица, проживающие в районах с низким уровнем опасности, могут перемещаться свободно.

Пань Сюйхун уточнил, что властям удалось "эффективно прервать каналы передачи вируса", новых случаев которого за последние дни выявлялось меньше трех.

В свою очередь другой представитель властей Пекина Чжан Цян заявил, что в период с 11 июня по 3 июля удалось взять анализы на коронавирус более чем у 10 млн жителей города.

Вспышка коронавируса начала распространяться в Пекине с 11 июня. Первый зараженный был выявлен в Пекине 11 июня на столичном оптовом продовольственном рынке "Синьфади" в городском районе Фэнтай.

В результате в районе Фэнтай ввели "режим военного времени", а в микрорайонах, расположенных вблизи рынка "Синьфади" - жесткие карантинные меры. Для предотвращения распространения инфекции по стране отменили многочисленные авиарейсы из Пекина.

Всего в Пекине выявили 331 случай коронавируса.

Кроме этого, правительство КНР ввело режим строгой изоляции в уезде Аньсинь провинции Хэбэй, где проживают около 500 тыс. человек, в связи с новыми случаями коронавируса. Уезд, расположенный в 150 км от Пекина, был взят под усиленный контроль после выявления здесь 12 случаев коронавируса, 11 из которых оказались связаны с пекинским оптовым рынком "Синьфади".

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Тэги: КИТАЙ, ПЕКИН, ПОЕЗДКИ, РАЗРЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]