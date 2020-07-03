Глава Минобороны Турции и начальник Генштаба совершают визит в Ливию

Министр обороны Турции Хулуси Акар и начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер в пятницу прибыли в Ливию, передает агентство "Анадолу".

Акара и Гюлера встречали в аэропорту "Митага" в Триполи представители военного руководства правительства национального согласия (ПНС) Ливии, включая замглавы Минобороны Ливии Селахаддин Абдуллах ан-Намруш. После этого Акар и Гюлер направились в расположение Командования по сотрудничеству в сфере обороны и учебно-консультативной помощи ВС Турции в Ливии.

"Анадолу" отмечает, что визит турецких официальных лиц в Ливию преследует цель изучить выполнение заключенного в конце прошлого года соглашения Турции и ПНС о сотрудничестве в области обороны и безопасности.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире ПНС во главе с премьером Фаизом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмовал столицу страны Триполи с апреля 2019 года.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.