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Дальнее зарубежье 03.07.2020 18:47

Глава Минобороны Турции и начальник Генштаба совершают визит в Ливию

Министр обороны Турции Хулуси Акар и начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер в пятницу прибыли в Ливию, передает агентство "Анадолу".

Акара и Гюлера встречали в аэропорту "Митага" в Триполи представители военного руководства правительства национального согласия (ПНС) Ливии, включая замглавы Минобороны Ливии Селахаддин Абдуллах ан-Намруш. После этого Акар и Гюлер направились в расположение Командования по сотрудничеству в сфере обороны и учебно-консультативной помощи ВС Турции в Ливии.

"Анадолу" отмечает, что визит турецких официальных лиц в Ливию преследует цель изучить выполнение заключенного в конце прошлого года соглашения Турции и ПНС о сотрудничестве в области обороны и безопасности.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире ПНС во главе с премьером Фаизом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмовал столицу страны Триполи с апреля 2019 года.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЛИВИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]