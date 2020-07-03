Президент Киргизии поблагодарил российского коллегу за помощь в борьбе с коронавирусом

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за помощь в противостоянии пандемии COVID-19, сообщила в пятницу пресс-служба киргизского лидера.

"3 июля состоялся телефонный разговор президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность Владимиру Путину за оказываемую гуманитарную помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Жээнбеков также поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества, которые представляют интерес для обеих сторон, сообщила пресс-служба.

Ранее в пятницу российское посольство в Бишкеке по итогам визита в страну представителей Роспотребнадзора сообщило, что РФ предоставила Киргизии 30 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса COVID-19.

"В ходе визита в Бишкек специалисты Роспотребнадзора провели переговоры в Министерстве здравоохранения Киргизии, посетили Национальный госпиталь, а также ряд других медицинских учреждений. Проведены консультации с киргизскими коллегами. Сегодня российская сторона передала 30 тыс. тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении дипмиссии.

Накануне премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов сообщил, что в республику для помощи киргизским медикам в борьбе с коронавирусом COVID-19 прибыла российская делегация во главе заместителем руководителя Роспотребнадзора Вячеславом Смоленским.

По словам киргизского премьера, приезд делегации стал результатом недавних переговоров президентов Киргизии и РФ.

По данным на 3 июля, в Киргизии выявлено более 6 тыс. 767 заражений коронавирусом, 76 человек скончались, 2 тыс. 655 человек излечились от инфекции.

Вместе с тем в стране на фоне пандемии COVID-19 растет число пациентов с внебольничной пневмонией, у которых тест на коронавирус показал отрицательный результат. С марта от пневмонии в Киргизии умерли 120 человек, в больницах с этим диагнозом остаются 1 тыс. 724 человека.