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Дальнее зарубежье 03.07.2020 19:03

В Германии ограничивают рекламу табака

Бундестаг одобрил законопроект, который ограничивает рекламу табака в Германии.

Документ запрещает такую рекламу на наружных плакатах, однако ее можно будет размещать на специальных табачных магазинах, сообщает Deutsche Welle.

С 2022 года в ФРГ будет запрещена реклама табака, с 2023 года - систем нагревания табака и с 2024 года - электронных сигарет.

Согласно новому законопроекту, нельзя будет показывать рекламу табака на киносеансах, которые разрешены к просмотру зрителям младше 18 лет.

Табачные производителя тратят в год примерно 100 млн евро на наружную рекламу и ролики в кино. Часть этих денег поступает в местные бюджеты, в частности, от размещения рекламы на автобусных остановках.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТАБАК, РЕКЛАМА, ОГРАНИЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]