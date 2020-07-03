В Германии ограничивают рекламу табака

Бундестаг одобрил законопроект, который ограничивает рекламу табака в Германии.
Документ запрещает такую рекламу на наружных плакатах, однако ее можно будет размещать на специальных табачных магазинах, сообщает Deutsche Welle.
С 2022 года в ФРГ будет запрещена реклама табака, с 2023 года - систем нагревания табака и с 2024 года - электронных сигарет.
Согласно новому законопроекту, нельзя будет показывать рекламу табака на киносеансах, которые разрешены к просмотру зрителям младше 18 лет.
Табачные производителя тратят в год примерно 100 млн евро на наружную рекламу и ролики в кино. Часть этих денег поступает в местные бюджеты, в частности, от размещения рекламы на автобусных остановках.
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