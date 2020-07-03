Пять кандидатов претендуют на пост президента Татарстана

Центральная избирательная комиссия Татарстана приняла документы от всех пяти претендентов на должность президента республики, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-секретарь ЦИК региона Альфия Алимова.

"Сегодня в ЦИК Татарстана представил документы Владимир Сурчилов, выдвинутый политической партией ЛДПР. Таким образом, все кандидаты от политических партий, которые провели мероприятия по выдвижению своих кандидатов, представили документы в ЦИК РТ", - уточнила Алимова.

ЦИК Татарстана начал прием документов от кандидатов на должность главы республики 29 июня. Согласно избирательному кодексу Татарстана, кандидаты на должность президента республики выдвигаются только политическими партиями.

В первый день документы подали действующий президент Татарстана Рустам Минниханов, которого выдвинула "Единая Россия", и кандидат от "Справедливой России" Альмир Михеев.

Кандидат от партии "Коммунисты России" Альфред Валиев подал документы 1 июля, председатель регионального отделения "Партия роста" Олег Коробченко- 2 июля.

Татарстанское региональное отделение КПРФ решило не выдвигать своего кандидата.

Очередные выборы президента Татарстана назначены на 13 сентября 2020 года. Глава республики избирается сроком на 5 лет.

Татарстан - единственный регион в России, где сохранилась должность президента.