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СНГ 03.07.2020 19:15

Пять кандидатов претендуют на пост президента Татарстана

Центральная избирательная комиссия Татарстана приняла документы от всех пяти претендентов на должность президента республики, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-секретарь ЦИК региона Альфия Алимова.

"Сегодня в ЦИК Татарстана представил документы Владимир Сурчилов, выдвинутый политической партией ЛДПР. Таким образом, все кандидаты от политических партий, которые провели мероприятия по выдвижению своих кандидатов, представили документы в ЦИК РТ", - уточнила Алимова.

ЦИК Татарстана начал прием документов от кандидатов на должность главы республики 29 июня. Согласно избирательному кодексу Татарстана, кандидаты на должность президента республики выдвигаются только политическими партиями.

В первый день документы подали действующий президент Татарстана Рустам Минниханов, которого выдвинула "Единая Россия", и кандидат от "Справедливой России" Альмир Михеев.

Кандидат от партии "Коммунисты России" Альфред Валиев подал документы 1 июля, председатель регионального отделения "Партия роста" Олег Коробченко- 2 июля.

Татарстанское региональное отделение КПРФ решило не выдвигать своего кандидата.

Очередные выборы президента Татарстана назначены на 13 сентября 2020 года. Глава республики избирается сроком на 5 лет.

Татарстан - единственный регион в России, где сохранилась должность президента.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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