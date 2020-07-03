Пять кандидатов претендуют на пост президента Татарстана

Центральная избирательная комиссия Татарстана приняла документы от всех пяти претендентов на должность президента республики, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-секретарь ЦИК региона Альфия Алимова.
"Сегодня в ЦИК Татарстана представил документы Владимир Сурчилов, выдвинутый политической партией ЛДПР. Таким образом, все кандидаты от политических партий, которые провели мероприятия по выдвижению своих кандидатов, представили документы в ЦИК РТ", - уточнила Алимова.
ЦИК Татарстана начал прием документов от кандидатов на должность главы республики 29 июня. Согласно избирательному кодексу Татарстана, кандидаты на должность президента республики выдвигаются только политическими партиями.
В первый день документы подали действующий президент Татарстана Рустам Минниханов, которого выдвинула "Единая Россия", и кандидат от "Справедливой России" Альмир Михеев.
Кандидат от партии "Коммунисты России" Альфред Валиев подал документы 1 июля, председатель регионального отделения "Партия роста" Олег Коробченко- 2 июля.
Татарстанское региональное отделение КПРФ решило не выдвигать своего кандидата.
Очередные выборы президента Татарстана назначены на 13 сентября 2020 года. Глава республики избирается сроком на 5 лет.
Татарстан - единственный регион в России, где сохранилась должность президента.
Алиев рассчитывает на активность США в решении конфликта в Карабахе в рамках территориальной целостности Азербайджана
Спецслужба Азербайджана проводит спецоперацию в МИДе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Zynga завершила покупку турецкой Peak Games за $1,85 млрд
Цены на нефть в пятницу снижаются, но по итогам недели могут прибавить 4%, Brent - $42,66 за баррель
Консорциум TAP уверен в начале поставок газа в Италию в IV квартале 2020г
В Нахчыване от COVID-19 скончались 11 человек
Минимум четыре человека погибли, сто ранены при взрыве на фабрике по производству фейерверков в Турции
Еврокомиссия одобрила использование препарата Ремдесивир для лечения коронавируса
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на капремонт улиц
Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел онлайн B2G форум с участием Рашада Оруджева и Зии Алиева
Кредитная кампания от AccessBank для сотрудников полиции!
AzerTelecom объявляет о новых назначениях в составе руководства
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог