Zynga завершила покупку турецкой Peak Games за $1,85 млрд

Американская компания Zynga Inc., разработчик популярных в социальных сетях игр, завершила покупку всех находящихся в обращении акций турецкой Peak Games.

Как сообщается в пресс-релизе Zynga, стоимость сделки составила примерно $1,85 млрд. Оплата происходила практически поровну денежными средствами и обыкновенными акциями компании.

В результате Zynga получила от Peak Games две франшизы Toon Blast и Toy Blast, которые неизменно входят в топ-20 игр для iPhone в США в течение последних двух лет.

Peak Games по-прежнему будет возглавлять основатель и нынешний гендиректор компании Сидар Сахин. Штаб-квартира также останется в Стамбуле.

В совокупности Toon Blast и Toy Blast имеют в среднем более 12 млн мобильных ежедневных активных пользователей (DAU). Ожидается, что приобретение Peak увеличит этот показатель у Zynga более чем на 60%, одновременно расширив международную аудиторию компании.

Zynga планирует обновить прогноз финансовых показателей на 2020 год в рамках публикации квартальной отчетности 5 августа, отмечается в сообщении.

Котировки акций Zynga снизились на 2,4% по итогам торгов в четверг. С начала текущего года капитализация компании взлетела более чем в полтора раза и сейчас превышает $9,1 млрд.