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СНГ 03.07.2020 19:57

Президенту доверяют около 70% россиян, половина сограждан доверяют премьер-министру - ВЦИОМ

Президент РФ Владимир Путин пользуется доверием 69,4% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Деятельность главы государства, согласно исследованию, одобряют 64,9% респондентов.

По данным ВЦИОМ, главе кабинета министров Михаилу Мишустину доверяют 50,9% граждан РФ. Работу премьер-министра одобряют 39,4% россиян, правительства в целом - 38,4% сограждан.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 22-28 июня 2020, ежедневно опрашивались 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ВЛАСТЬ, ДОВЕРИЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]