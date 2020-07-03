Президенту доверяют около 70% россиян, половина сограждан доверяют премьер-министру - ВЦИОМ

Президент РФ Владимир Путин пользуется доверием 69,4% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Деятельность главы государства, согласно исследованию, одобряют 64,9% респондентов.

По данным ВЦИОМ, главе кабинета министров Михаилу Мишустину доверяют 50,9% граждан РФ. Работу премьер-министра одобряют 39,4% россиян, правительства в целом - 38,4% сограждан.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 22-28 июня 2020, ежедневно опрашивались 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.