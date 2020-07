Глава заблокированного в Индии TikTok опроверг передачу данных индийских пользователей властям КНР

Главный исполнительный директор китайской соцсети для создания коротких видео TikTok Кэвин Майер заявил, что власти КНР никогда не требовали предоставления данных индийских пользователей, пишет The Wall Street Journal.

Это заявление было сделано после того, как приложение было заблокировано в Индии. В письме властям страны, с которым ознакомилась газета, Майер также заверил, что компания никогда не согласилась бы передавать эти данные.

"Защита персональных данных наших пользователей, безопасность и суверенитет Индии крайне важны для нас", - написал он.

Глава TikTok отметил, что данные пользователей из Индии хранятся на серверах в Сингапуре. Помимо этого, компания планирует создать центр сбора и хранения данных в Индии.

Во вторник власти страны сообщили о блокировке 59 китайских мобильных приложений, включая TikTok, принадлежащий Bytedance Ltd., а также приложения разработки Alibaba Group Holdings Ltd. и Tencent Holdings Ltd. Это решение было принято после того, как в июне по меньшей мере 20 индийских военных погибли в результате столкновений на Линии фактического контроля - демаркационной линии между двумя странами - в восточной части гималайского региона Ладакх.

Как заявил представитель правительства Индии, на которого ссылается WSJ, приложения были заблокированы из соображений кибербезопасности.

В Индии приложение TikTok было скачено 660 млн раз, отмечает газета. Страна является вторым крупнейшим рынком для соцсети после Китая.