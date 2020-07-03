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СНГ 03.07.2020 20:48

Путин прокомментировал появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Посольство США в Москве, вывешивая радужный флаг ЛГБТ-сообщества, показало, кто там работает, считает президент РФ Владимир Путин.

В конце июня на здании посольства США был вывешен радужный флаг, символизирующий ЛГБТ-сообщество.

В ходе встречи президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ Алексей Пушков отметил, что эта акция в День начала голосования по поправкам в Конституцию стала демонстративной.

"В здании этом кто работает?", - поинтересовался Путин.

Пушков заметил, что американские дипломаты. "Да, они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Не страшно", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничениями прав по половому признаку, сексуальной ориентации или национальным признакам.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]