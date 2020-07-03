Путин прокомментировал появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Посольство США в Москве, вывешивая радужный флаг ЛГБТ-сообщества, показало, кто там работает, считает президент РФ Владимир Путин.

В конце июня на здании посольства США был вывешен радужный флаг, символизирующий ЛГБТ-сообщество.

В ходе встречи президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ Алексей Пушков отметил, что эта акция в День начала голосования по поправкам в Конституцию стала демонстративной.

"В здании этом кто работает?", - поинтересовался Путин.

Пушков заметил, что американские дипломаты. "Да, они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Не страшно", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничениями прав по половому признаку, сексуальной ориентации или национальным признакам.