Украинский парламент поддержал увольнение главы Нацбанка

Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за документ в целом проголосовали 286 народных депутатов.

Фракция "Слуга народа" дала 211 голосов "за", "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 22 голоса, депутатская группа "Партия "За будущее" - 17 голосов, депутатская группа "Довира" - 18 голосов, "Батькивщина" - 13 голосов, внефракционные - 5 голосов. Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" единогласно проголосовали "против".

"Я принял тяжелое, но необходимое решение уйти в отставку, поскольку на протяжении длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление. Давление с целью утверждения решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого стоить украинской экономике и Украине в более долгосрочной перспективе", - сказал с трибуны парламента Смолий.