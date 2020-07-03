Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.909 RUR   0.0241 GBR   2.118 TRY   0.248

Цена на нефть

03.07   $/bbl WTI 40.65 0.83 Brent 43.14 1.11

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 03.07.2020 21:07

Украинский парламент поддержал увольнение главы Нацбанка

Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за документ в целом проголосовали 286 народных депутатов.

Фракция "Слуга народа" дала 211 голосов "за", "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 22 голоса, депутатская группа "Партия "За будущее" - 17 голосов, депутатская группа "Довира" - 18 голосов, "Батькивщина" - 13 голосов, внефракционные - 5 голосов. Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" единогласно проголосовали "против".

"Я принял тяжелое, но необходимое решение уйти в отставку, поскольку на протяжении длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление. Давление с целью утверждения решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого стоить украинской экономике и Украине в более долгосрочной перспективе", - сказал с трибуны парламента Смолий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, НБУ, ГЛАВА, ОТСТАВКА


Похожие новости


Нацбанк Украины будет дезинфицировать банкноты, поступающие от коммерческих банков НБУ в среду продал $65 млн для поддержки гривны, курс украинской валюты продолжает падать Порошенко проводит совещание с премьером, спикером Рады, главами Минфина и Нацбанка Премьер Украины обвиняет банки в валютных спекуляциях и просит Нацбанк разобраться

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]