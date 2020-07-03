В Минобороны РФ заявили, что США решили добиться военного доминирования

США выходят из международных договоров в сфере контроля над вооружениями, чтобы получить военное доминирование, заявили в руководстве Минобороны РФ.

"На протяжении продолжительного периода времени США проводят последовательную политику отказа от своих обязательств в сфере контроля над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования", - сказал Фомин в Москве в пятницу журналистам.

Фомин заявил, что из- за позиции США под угрозой находятся договор по открытому небу и договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Фомин напомнил, что США вышли из договора по ПРО и совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, а также из договора о ракетах средней и меньшей дальности.