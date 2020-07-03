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СНГ 03.07.2020 22:10

В Минобороны РФ заявили, что США решили добиться военного доминирования

США выходят из международных договоров в сфере контроля над вооружениями, чтобы получить военное доминирование, заявили в руководстве Минобороны РФ.

"На протяжении продолжительного периода времени США проводят последовательную политику отказа от своих обязательств в сфере контроля над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования", - сказал Фомин в Москве в пятницу журналистам.

Фомин заявил, что из- за позиции США под угрозой находятся договор по открытому небу и договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Фомин напомнил, что США вышли из договора по ПРО и совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, а также из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, США, ДОГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]