Власти Азербайджана не планируют дополнительную финпомощь бизнесу из-за COVID-19

Власти Азербайджана в настоящее время не видят необходимости в оказании дополнительной финансовой помощи предпринимателям, пострадавшим от коронавируса COVID-19, заявил помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.
"На первых этапах пандемии мы приняли крупный пакет по поддержке бизнесу. Ряд его пунктов исполняется до сих пор. Это налоговые льготы, льготы по соцотчислениям и так далее. Поэтому мы не видим необходимости в принятии дополнительных мер по поддержке бизнеса", - сказал Мовсумов в пятницу на брифинге.
Как сообщалось ранее, в целом, власти Азербайджана планируют направить свыше $2 млрд на поддержку населения и бизнеса из-за COVID-19.
А. Мамедов
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