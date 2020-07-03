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Бизнес и законодательство 03.07.2020 18:00

Власти Азербайджана не планируют дополнительную финпомощь бизнесу из-за COVID-19

Власти Азербайджана в настоящее время не видят необходимости в оказании дополнительной финансовой помощи предпринимателям, пострадавшим от коронавируса COVID-19, заявил помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.

"На первых этапах пандемии мы приняли крупный пакет по поддержке бизнесу. Ряд его пунктов исполняется до сих пор. Это налоговые льготы, льготы по соцотчислениям и так далее. Поэтому мы не видим необходимости в принятии дополнительных мер по поддержке бизнеса", - сказал Мовсумов в пятницу на брифинге.

Как сообщалось ранее, в целом, власти Азербайджана планируют направить свыше $2 млрд на поддержку населения и бизнеса из-за COVID-19.

А. Мамедов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЭКОНОМИКА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]