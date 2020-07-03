Власти Азербайджана не планируют дополнительную финпомощь бизнесу из-за COVID-19

Власти Азербайджана в настоящее время не видят необходимости в оказании дополнительной финансовой помощи предпринимателям, пострадавшим от коронавируса COVID-19, заявил помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.

"На первых этапах пандемии мы приняли крупный пакет по поддержке бизнесу. Ряд его пунктов исполняется до сих пор. Это налоговые льготы, льготы по соцотчислениям и так далее. Поэтому мы не видим необходимости в принятии дополнительных мер по поддержке бизнеса", - сказал Мовсумов в пятницу на брифинге.

Как сообщалось ранее, в целом, власти Азербайджана планируют направить свыше $2 млрд на поддержку населения и бизнеса из-за COVID-19.

А. Мамедов