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Дальнее зарубежье 03.07.2020 18:33

Трамп посоветовал Байдену пройти тест на определение умственных способностей

Президент США Дональд Трамп заявил, что его сопернику по предвыборной гонке от Демократической партии Джо Байдену не помешает сдать тест на определение интеллектуальных способностей.

"Ему следовало бы попробовать (пройти тест - ИФ). Он не сможет пройти тот тест, который я прошел вообще без проблем. Он должен попробовать", - написал Трамп в твиттере.

Ранее на этой неделе 77-летний Байден, который в случае избрания на пост президента США станет самым старым президентом этой страны в истории, заявил, что он с нетерпением ожидает дебатов грядущей осенью, чтобы продемонстрировать свой интеллект против Трампа.

"Я проходил тесты, и регулярно продолжаю их проходить. Слушайте, вы все увидите, на что я способен, я едва могу дождаться того, чтобы сопоставить свои умственные способности умственным способностям этого человека, против которого я выступаю в гонке", - заявил Байден.

Трамп неоднократно публично высказывал сомнения относительно умственных способностей своих политических конкурентов, не стесняясь употреблять резкие высказывания. К примеру, Байдена он уже называл "сонным Джо" и заявлял, что у него не развит интеллект.

Байден не остается в долгу перед Трампом и упрекает президента в том, что он сам "едва ли умен".

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Тэги: ТРАМП, БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]