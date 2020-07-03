Минимум четыре человека погибли, сто ранены при взрыве на фабрике по производству фейерверков в Турции

По меньшей мере, четыре человека погибли, и почти 100 получили ранения в результате взрыва на фабрике по производству фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции, сообщает Associated Press.
Все получившие ранения рабочие госпитализированы, но 16 из них уже выписали.
На месте работают бригады пожарных, туда также отправили два вертолета и один самолет. Возгорание удалось взять под контроль, но на месте все еще происходят взрывы. Также на место происшествия отправлены 85 карет скорой помощи, два вертолета и 11 спасательных команд.
Всего в здании фабрики находились 186 рабочих.
Все дороги по направлению к заводу заблокированы для движения автотранспорта.
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