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Происшествия 03.07.2020 18:34

Минимум четыре человека погибли, сто ранены при взрыве на фабрике по производству фейерверков в Турции

По меньшей мере, четыре человека погибли, и почти 100 получили ранения в результате взрыва на фабрике по производству фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции, сообщает Associated Press.

Все получившие ранения рабочие госпитализированы, но 16 из них уже выписали.

На месте работают бригады пожарных, туда также отправили два вертолета и один самолет. Возгорание удалось взять под контроль, но на месте все еще происходят взрывы. Также на место происшествия отправлены 85 карет скорой помощи, два вертолета и 11 спасательных команд.

Всего в здании фабрики находились 186 рабочих.

Все дороги по направлению к заводу заблокированы для движения автотранспорта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ФЕЙЕРВЕРКИ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]