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Здравоохранение 03.07.2020 18:40

В Нахчыване от COVID-19 скончались 11 человек

В Нахчыванской автономной республике до сегодняшнего дня зафиксировано 142 случая заражения коронавирусом COVID-19, 11 человек скончались, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Рамин Байрамлы.

"В Нахчыванской автономной республике до сегодняшнего дня зафиксировано 142 случая заражения коронавирусом. В тоже время 126 человек выздоровели, 5 находятся на лечении, 11 человек скончались", - сказал Байрамлы на брифинге в пятницу.

Байрамлы отметил, что до сегодняшнего дня в автономной республике было проведено 9,29 тыс. тестов.

Х.Насирзаде

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Тэги: НАХЧЫВАН, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]