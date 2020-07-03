В Нахчыване от COVID-19 скончались 11 человек

В Нахчыванской автономной республике до сегодняшнего дня зафиксировано 142 случая заражения коронавирусом COVID-19, 11 человек скончались, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Рамин Байрамлы.

"В Нахчыванской автономной республике до сегодняшнего дня зафиксировано 142 случая заражения коронавирусом. В тоже время 126 человек выздоровели, 5 находятся на лечении, 11 человек скончались", - сказал Байрамлы на брифинге в пятницу.

Байрамлы отметил, что до сегодняшнего дня в автономной республике было проведено 9,29 тыс. тестов.

Х.Насирзаде