Лавров заявил о готовности российских компаний активизировать работу в Ливии

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе консультаций с председателем палаты представителей Ливии Акилой Салехом заявил о готовности российских компаний активизировать работу в Ливии по мере нормализации ситуации в этой стране, сообщает в пятницу МИД России.

"При рассмотрении комплекса вопросов российско-ливийских отношений Лавров сообщил о возобновлении работы посольства России в Ливии, которое будет временно базироваться в Тунисе, и подтвердил готовность российских экономоператоров активизировать свою деятельность в Ливии по мере нормализации обстановки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, на переговорах с российской стороны "была акцентирована важность безотлагательного прекращения боевых действий и запуска инклюзивного диалога с участием всех ведущих ливийских политсил и общественных движений", - отметили на Смоленской площади.