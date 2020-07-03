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Дальнее зарубежье 03.07.2020 22:33

Лавров заявил о готовности российских компаний активизировать работу в Ливии

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе консультаций с председателем палаты представителей Ливии Акилой Салехом заявил о готовности российских компаний активизировать работу в Ливии по мере нормализации ситуации в этой стране, сообщает в пятницу МИД России.

"При рассмотрении комплекса вопросов российско-ливийских отношений Лавров сообщил о возобновлении работы посольства России в Ливии, которое будет временно базироваться в Тунисе, и подтвердил готовность российских экономоператоров активизировать свою деятельность в Ливии по мере нормализации обстановки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, на переговорах с российской стороны "была акцентирована важность безотлагательного прекращения боевых действий и запуска инклюзивного диалога с участием всех ведущих ливийских политсил и общественных движений", - отметили на Смоленской площади.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЛИВИЯ, КОМПАНИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]