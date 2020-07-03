Пабы и рестораны смогут начать принимать посетителей в Англии с 06:00 утра по местному времени субботы, сообщает телеканал Sky News.
Эти заведения были закрыты в течение около трех месяцев в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Сотрудникам разрешено не носить маски, посетителям - тоже.
Также с субботы заработают парикмахерские, кинотеатры и религиозные объекты.
Британские СМИ называют предстоящую субботу "супер субботой", поскольку в стране впервые с марта будет снят значительный ряд ограничений.
Кроме того, с 10 июля Великобритания отменяет обязательный карантин для лиц из десятка стран, которые местные служба здравоохранения оценили как "страны с низким риском" заражения коронавирусом. Среди них - Франция, Испания, Германия и Италия. США в этот список не попали.
Великобритания стала одной из наиболее пострадавших стран в Европе. За время пандемии в стране выявили 283 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 44 тыс. человек скончалось.
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