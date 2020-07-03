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Это интересно 03.07.2020 22:59

Пабы и рестораны в Англии открываются в "суперсубботу"

Пабы и рестораны смогут начать принимать посетителей в Англии с 06:00 утра по местному времени субботы, сообщает телеканал Sky News.

Эти заведения были закрыты в течение около трех месяцев в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Сотрудникам разрешено не носить маски, посетителям - тоже.

Также с субботы заработают парикмахерские, кинотеатры и религиозные объекты.

Британские СМИ называют предстоящую субботу "супер субботой", поскольку в стране впервые с марта будет снят значительный ряд ограничений.

Кроме того, с 10 июля Великобритания отменяет обязательный карантин для лиц из десятка стран, которые местные служба здравоохранения оценили как "страны с низким риском" заражения коронавирусом. Среди них - Франция, Испания, Германия и Италия. США в этот список не попали.

Великобритания стала одной из наиболее пострадавших стран в Европе. За время пандемии в стране выявили 283 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 44 тыс. человек скончалось.

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Тэги: БРИТАНИЯ, АНГЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]