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ТЭК 03.07.2020 20:04

Консорциум TAP уверен в начале поставок газа в Италию в IV квартале 2020г

Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP AG) подтвердил свое обязательство поставить первый азербайджанский газ в Италию в четвертом квартале 2020 года, несмотря на возможность отложить первую поставку газа до декабря 2021.

"Проект TAP завершен более чем на 96%, и мы подтверждаем свою цель - доставить первый газ из Азербайджана в Европу в 2020 году. Однако компания решила получить отсрочку на случай возникновения дополнительных препятствий, не зависящих от нас", - сказал глава TAP по внешним связям Вугар Вейсалов в интервью S&P Global Platts.

По его словам, в ходе реализации проект сталкивался с несколькими серьезными препятствиями, не зависящими от консорциума - с нормативными препятствиями, приостановкой строительной деятельности из-за многочисленных судебных разбирательств, непредвиденными геотехническими и природными явлениями. В настоящее время к ним добавилось влияние пандемии коронавируса COVID-19.

"TAP постарается начать первые поставки газа к концу года. Тем не менее, если последствия пандемии COVID-19 сохранятся, TAP будет продолжать иметь разрешение, в соответствии с европейскими законами, продолжить работу после 2020 года. Важно отметить, что процесс подачи заявки на продление разрешения может занять некоторое время, и подать заявку в конце года было бы невозможно", - сказал Вейсалов.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Проект предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Первые поставки газа в Европу через ТАР начнутся к концу 2020 года.

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд евро.

Закладка фундамента Транс-Адриатического трубопровода состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

А. Мамедов

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Тэги: TAP, СРОКИ


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