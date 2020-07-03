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03.07   $/bbl WTI 40.65 0.83 Brent 43.14 1.11

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ТЭК 03.07.2020 20:08

Цены на нефть в пятницу снижаются, но по итогам недели могут прибавить 4%, Brent - $42,66 за баррель

Цены на нефть опускаются в пятницу в связи с опасениями по поводу перспектив спроса на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в США.

В то же время, по итогам недели нефтяные цены могут вырасти на 4%, отмечает Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:06 в пятницу составляет $42,66 за баррель, что на $0,48 (1,11%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,51 (1,21%) - до $40,14 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводятся в связи с выходным днем в США.

Количество заболевших COVID-19 в Штатах в четверг увеличилось рекордными темпами - более чем на 50 тыс., причем множество новых случаев зафиксировано в густонаселенных южных штатах, которые являются одними из основных потребителей бензина в США, что вызывает серьезное беспокойство, отмечают эксперты AxiCorp.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в четверг, - на день раньше, чем обычно, из-за предстоящего выходного в США - показали снижение числа действующих нефтяных добывающих установок в стране на три единицы за прошедшую неделю - до 185 установок. Для сравнения, годом ранее их количество равнялось 788.

Тем временем экспорт нефти из Ирака в июне сократился на 497 тыс. б/с по сравнению с маем - до минимальных с октября 2015 года 3,083 млн б/с, пишет S&P Global Platts со ссылкой на данные министерства нефти страны и турецкого порта Джейхан. Экспорт нефти из страны снизился до минимума с октября 2015 года.

Таким образом, Ирак достиг значительного прогресса в выполнении своих обязательств в соответствии с соглашением о сокращении добычи ОПЕК+. Квота Ирака составляет 3,592 млн б/с. S&P Global Platts оценивает внутреннее потребление в 580 тыс. б/с.

Ранее на этой неделе рост нефтяных цен поддержали данные о наибольшем за последние шесть месяцев сокращении запасов в США, а также об улучшении ситуации на рынке труда страны. Число рабочих мест в экономике США в июне 2020 года увеличилось на рекордные 4,8 млн, безработица упала до 11,1%, сообщило с четверг министерство труда.

"Рынки позитивно отреагировали на публикацию данных по рынку труда США, которые соответствуют другим данным, указывающим на то, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

В то же время, эксперты считают, что нефтяному рынку "придется столкнуться с угрозой роста предложения ОПЕК в ближайшее время".

"Министр энергетики России сказал, что страны ОПЕК+ еще не приняли решения о продлении текущего уровня сокращений после июля, но предупредил, что стоит избегать частых изменений решения", - добавили в ANZ.

В четверг министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что для рынка было бы правильнее как можно меньше менять принятые решения, "хотя бы на какую-то среднесрочную перспективу, на несколько месяцев вперед - тогда более стабильная ситуация воспринимается рынком".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА,


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