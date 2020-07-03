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Финансы 03.07.2020 23:12

Пока в украинском парламенте ищут кандидата на должность главы Нацбанка, и.о. будет первый заместитель Рожкова

Исполнять обязанности главы Национального банка Украины (НБУ) до назначения нового главы будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"До назначения нового главы я по расписанию должностных обязанностей буду исполнять обязанности главы Нацбанка", - сказала она в ходе пресс-брифинга в пятницу.

Рожкова призвала президента, правительство и политиков к сотрудничеству, которое позволит Нацбанку выполнять функции, возложенные на него Конституцией Украины и законом "О НБУ".

"Для нашей команды "красными линиями" остаются те линии, которые были озвучены главой. Во-первых, независимость НБУ как институции, право Нацбанка принимать решения независимо от политических пожеланий, а только с целью поддержания макрофинансовой стабильности. Это также недопустимость включения печатного станка, недопустимость возврата обанкротившихся банков бывшим владельцам. Это недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения", - подчеркнула Рожкова.

По ее словам, команда НБУ понимает ответственность и остается работать для сохранения и обеспечения макрофинансовой стабильности и стабильности работы финансового сектора.

О том, что кандидат на должность руководителя Национального банка Украины будет определён в максимально сжатые сроки, заявил лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы будем максимально быстро двигаться по пути поиска нового кандидата на главу Национального банка", - сказал Арахамия журналистам в пятницу в Киеве.

1 июля стало известно, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке и объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.

3 июля парламент Украины поддержал постановление об отставке Смолия.

Выступая в парламенте 3 июля Смолия заявил, что "принял тяжелое, но необходимое решение уйти в отставку, поскольку на протяжении длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление". "Давление с целью утверждения решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого стоить украинской экономике и Украине в более долгосрочной перспективе", - сказал Смолия.

Глава НБУ пояснил, что в качестве методов давления использовались митинги под стенами Нацбанка, на которых выступали "сидящие в зале депутаты", а также блокирование его дома и домов его заместителей.

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Тэги: УКРАИНА, НАЦБАНК, КАДРЫ


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