Число случаев COVID-19 в Саудовской Аравии превысило 200 тыс

В Саудовской Аравии за время пандемии коронавируса зарегистрировали уже более 200 тыс. случаев заражения COVID-19, сообщают в пятницу ближневосточные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения этой страны.
Общее число заболевших с начала вспышки COVID-19 в Саудовской Аравии составляет 201,8 тыс. За последние сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения.
В стране от коронавируса скончались 1,8 тыс. человек. Еще 140 тыс. выздоровели.
Ранее саудовские власти приняли решение ограничить число паломников на хадже в этом году. В этом году принять участие в нем смогут лишь около 1 тыс. человек, тогда как традиционно на него приезжают несколько миллионов человек.
Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантинные меры в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, вновь открыв мечети и разрешив работникам вернуться на свои места.
Любая экономическая и коммерческая деятельность разрешена при выполнении всех санитарных норм, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Скопление людей в одном месте не должно превышать 50 человек.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Алиев рассчитывает на активность США в решении конфликта в Карабахе в рамках территориальной целостности Азербайджана
В первом полугодии в Туркменистане добыто почти 5 млн тонн нефти
Пока в украинском парламенте ищут кандидата на должность главы Нацбанка, и.о. будет первый заместитель Рожкова
EDF улучшила прогноз выработки электроэнергии на французских АЭС в 2020 г
Число жертв коронавируса в мире превысило 524 тыс., число инфицированных - 11 млн - университет Хопкинса
Пабы и рестораны в Англии открываются в "суперсубботу"
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на капремонт улиц
Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел онлайн B2G форум с участием Рашада Оруджева и Зии Алиева
Кредитная кампания от AccessBank для сотрудников полиции!
AzerTelecom объявляет о новых назначениях в составе руководства
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог