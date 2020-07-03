Число случаев COVID-19 в Саудовской Аравии превысило 200 тыс

В Саудовской Аравии за время пандемии коронавируса зарегистрировали уже более 200 тыс. случаев заражения COVID-19, сообщают в пятницу ближневосточные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения этой страны.

Общее число заболевших с начала вспышки COVID-19 в Саудовской Аравии составляет 201,8 тыс. За последние сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения.

В стране от коронавируса скончались 1,8 тыс. человек. Еще 140 тыс. выздоровели.

Ранее саудовские власти приняли решение ограничить число паломников на хадже в этом году. В этом году принять участие в нем смогут лишь около 1 тыс. человек, тогда как традиционно на него приезжают несколько миллионов человек.

Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантинные меры в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, вновь открыв мечети и разрешив работникам вернуться на свои места.

Любая экономическая и коммерческая деятельность разрешена при выполнении всех санитарных норм, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Скопление людей в одном месте не должно превышать 50 человек.