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Дальнее зарубежье 03.07.2020 23:33

Число случаев COVID-19 в Саудовской Аравии превысило 200 тыс

В Саудовской Аравии за время пандемии коронавируса зарегистрировали уже более 200 тыс. случаев заражения COVID-19, сообщают в пятницу ближневосточные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения этой страны.

Общее число заболевших с начала вспышки COVID-19 в Саудовской Аравии составляет 201,8 тыс. За последние сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения.

В стране от коронавируса скончались 1,8 тыс. человек. Еще 140 тыс. выздоровели.

Ранее саудовские власти приняли решение ограничить число паломников на хадже в этом году. В этом году принять участие в нем смогут лишь около 1 тыс. человек, тогда как традиционно на него приезжают несколько миллионов человек.

Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантинные меры в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, вновь открыв мечети и разрешив работникам вернуться на свои места.

Любая экономическая и коммерческая деятельность разрешена при выполнении всех санитарных норм, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Скопление людей в одном месте не должно превышать 50 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: САУДАРАВИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]