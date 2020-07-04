В Китае за сутки выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом: три активных и четыре бессимптомных - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом, из них три больных в активной форме и четыре бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
Из активных случаев один зарегистрирован в Пекине, два "импортированы": по одному в Шанхай и провинцию Гуандун.
За предыдущие сутки были выявлены девять новых случаев заражения: пять активных и четыре бессимптомных. Из активных случаев два зарегистрированы в Пекине, три ввезены.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 545 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 925 ввозных.
На китайских территориях вне материковой части страны выявлены шесть новых случаев заболевания, пять - в Гонконге и один - на Тайване. С начала пандемии зарегистрированы 1 тыс. 742 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 247 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 449 (семь случаев смерти).
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