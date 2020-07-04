Число жертв коронавируса в мире превысило 524 тыс., число инфицированных - 11 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 по бакинскому времени субботы достигло 524 тыс. 677 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 379, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 09:00 субботы насчитывалось 11 млн 49 тыс. 505 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 206 тыс. 890 против 148 тыс. 55 сутками ранее, излечились 5,86 млн. человек.
Более 1 млн инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.
Соединенные Штаты сообщили о 53 тыс. 483 новых выявленных случаях заражения COVID-19 в пятницу. По состоянию на 08:00 по московскому времени в субботу их число достигло 2 млн 793 тыс. 435, скончались 129 тыс. 432 человека, излечились 790 тыс.
В Бразилии суточный рост числа инфицированных составил 42 тыс. 223, с начала пандемии заболел 1 млн 539 тыс. 81 человек, летальный исход зафиксирован в 63 тыс. 174 случаях, выздоровело 868 тыс.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 67,9. В США на 1 млн населения скончались 399 человек, в Бразилии - 298.
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