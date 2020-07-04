ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 42 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, с целью обострения ситуации на фронте, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 42 раза", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.
"Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку", - сообщает Минобороны.
Б.Рустамбеков
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