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Дальнее зарубежье 04.07.2020 10:10

Северная Корея не видит необходимости в переговорах с США - замглавы МИД КНДР

В настоящее время нет необходимости возобновлять переговорный процесс между Пхеньяном и Вашингтоном, поскольку США используют его только в качестве "политического инструмента", заявила замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

"Мы не чувствуем никакой необходимости сидеть лицом к лицу на переговорах с США, поскольку они рассматривают диалог между нашими странами не более чем инструмент для преодоления внутреннего политического кризиса", - говорится в заявлении дипломата, распространенного Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Заявление было сделано накануне визита заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в Южную Корею на следующей неделе. Он намерен обсудить с Сеулом вопросы застопорившихся переговоров с Северной Кореей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНДР, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]