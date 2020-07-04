Северная Корея не видит необходимости в переговорах с США - замглавы МИД КНДР

В настоящее время нет необходимости возобновлять переговорный процесс между Пхеньяном и Вашингтоном, поскольку США используют его только в качестве "политического инструмента", заявила замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

"Мы не чувствуем никакой необходимости сидеть лицом к лицу на переговорах с США, поскольку они рассматривают диалог между нашими странами не более чем инструмент для преодоления внутреннего политического кризиса", - говорится в заявлении дипломата, распространенного Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Заявление было сделано накануне визита заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в Южную Корею на следующей неделе. Он намерен обсудить с Сеулом вопросы застопорившихся переговоров с Северной Кореей.