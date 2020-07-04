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Регион 04.07.2020 11:02

Украинцев меньше стали волновать коррупция и кризис госуправления, больше - безработица и нехватка денег - опрос

Украинцы в июне 2020 года наиболее обеспокоены были нехваткой денег - в этом признались 42% опрошенных в рамках ежемесячного опроса Омнибус Info Sapiens.

"Респондентам было предложено выбрать до трех наиболее важных проблем государства из списка. В июне чаще всего украинцы отмечали нехватку денег, "чтобы жить нормально и не влезать в долги" - 41,8%, причем в марте эта проблема беспокоила значимое меньше людей - 31%. Данный список проблем был представлен в ежемесячном Омнибусе с 2014 года, и впервые за весь период наблюдений проблема нехватки денег вышла на первое место, хотя и с несущественным разрывом с военным противостоянием на Востоке", - сообщается в пресс-релизе исследователей.

Info Sapiens уточняет, что ранее наибольшим было беспокойство относительно военного противостояния и/или коррупции.

"По сравнению с мартом также существенно выросла обеспокоенность военным противостоянием на Востоке Украины (с 34,9% до 39,7%), безработицей (с 20,8% до 28,7%) и равнодушием власти к проблемам простых граждан (с 23,6% до 27,4%)", - указано в релизе.

Однако обеспокоенность коррупцией снизилась - с 36,9% до 32,9%, инфляцией - с 35,7% до 32,5%, кризисом госуправления - с 31,8% до 23,2%, свидетельствуют материалы исследования.

"Примечательно, что, несмотря на вспышку эпидемии СOVID-19, обеспокоенность низким уровнем медицинского обслуживания осталась на уровне марта (28,4%) возможно потому, что сейчас нагрузка на медицинскую систему не является критической в большинстве городов. Также снизилась обеспокоенность преступностью и неудовлетворительной работой правоохранительных органов (с 13,6% до 10,1%), а, следовательно, карантин не привел к росту бытовой преступности, по крайней мере, в субъективном восприятии украинский", - отмечается в пресс-релизе.

Омнибус - это ежемесячный национально репрезентативный опрос, проводимый по заказу нескольких клиентов методом личных интервью. Объем выборки Омнибуса составляет 1000 интервью.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРОБЛЕМЫ, ИССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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