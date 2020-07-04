Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 946

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у трех человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране составляет 946, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 3 тыс. 310 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 203 человека. Выздоровели 825, скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.