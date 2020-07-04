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Дальнее зарубежье 04.07.2020 11:43

Близ порта Могадишо в Сомали прогремел взрыв, есть погибший и пострадавшие

Семь человек, в их числе военнослужащие, получили ранения в результате мощного взрыва, который прогремел в субботу близ порта столицы Сомали Могадишо, информирует кенийское издание East African.

По сообщениям с места события, на которые ссылается газета, машина, груженая взрывчаткой, врезалась в стену, ограждающую налоговое управление порта. Водитель погиб.

На панорамных фотографиях города видно, что над местом взрыва поднимается огромный столб черного дыма.

На месте работают спасатели.

Ответственности за подрыв пока не взяла на себя ни одна группировка.

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Тэги: СОМАЛИ, МОГАДИШО, ПОРТ, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]