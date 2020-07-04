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04.07.2020 12:41

В Украине за сутки выявлено 914 случаев Covid-19, 15 человек скончались

В Украине по состоянию на утро субботы зарегистрировано 914 новых случаев Covid-19, из числа ранее заболевших 597 человек выздоровели, 15 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 46 677 человек, выздоровевших - 21 155, умерли 1 227 человек.

Сейчас на Украине Covid-19 болеет 25 295 человек.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (176), Киеве (118), Волынской (92), Ровенской областях (91).

Днем ранее, 3 июля, сообщалось о 876 новых случаях Covid-19, 2 июля было 889 новых заболевших, 1 июля - 664 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]