В Украине за сутки выявлено 914 случаев Covid-19, 15 человек скончались

В Украине по состоянию на утро субботы зарегистрировано 914 новых случаев Covid-19, из числа ранее заболевших 597 человек выздоровели, 15 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 46 677 человек, выздоровевших - 21 155, умерли 1 227 человек.
Сейчас на Украине Covid-19 болеет 25 295 человек.
Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (176), Киеве (118), Волынской (92), Ровенской областях (91).
Днем ранее, 3 июля, сообщалось о 876 новых случаях Covid-19, 2 июля было 889 новых заболевших, 1 июля - 664 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.
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