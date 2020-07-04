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Регион 04.07.2020 13:36

Число зараженных коронавирусом в Армении приблизилось к 28 тыс., умерли более 630 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 580 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 27 тыс. 900, сообщает в субботу единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались девять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 634 человек. "Из них 477 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 157 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 15 тыс. 935 человек (+451 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 2 тыс. 143 теста на COVID-19.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]