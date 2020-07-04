Число зараженных коронавирусом в Армении приблизилось к 28 тыс., умерли более 630 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 580 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 27 тыс. 900, сообщает в субботу единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались девять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 634 человек. "Из них 477 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 157 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 15 тыс. 935 человек (+451 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 2 тыс. 143 теста на COVID-19.