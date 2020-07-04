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СНГ 04.07.2020 12:01

Число жертв коронавируса в России превысило 10 тыс. - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6,63 тыс. случаев, умерли за сутки 168 пациентов, при этом общее число жертв COVID-19 в России перешагнуло через отметку в 10 тыс. человек.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6632 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1960 (29,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, обнародованных в субботу.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 674 515 случаев коронавирусной инфекции и 10 027 умерших. По общему числу умерших Россия обогнала Германию (9 тыс.), Бельгию (9,7 тыс.) и приближается к Перу (10,2 тыс.), согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

Число выписанных в России выросло на 8 986 за сутки, общее количество выздоровевших пациентов в России составило 446 879.

В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 680 новых случаев COVID-19 за сутки, 25 смертей и 1620 выздоровевших.

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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]