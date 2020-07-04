РФ не хотела бы выхода других стран из Договора по открытому небу под нажимом США, риск есть - Рябков

Россия не хотела бы, чтобы союзники Вашингтона последовали его примеру и покинули Договор по открытому небу (ДОН), такой риск существует, заявил "Интерфаксу" в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, конечно, не хотели бы, чтобы под нажимом США за ними последовал кто-то из их союзников, а такой риск есть", - заявил он.

"Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы надлежащим образом решить вопрос о непередаче данных, которые союзники США получали и будут получать в рамках миссий открытого неба США, поскольку США участвовать в договоре после 22 ноября не будут и соответственно такая передача данных должна быть исключена", - сказал Рябков.

"Есть серия других вопросов, по которым мы будем вести серьезные обсуждения, в том числе, и в ходе мероприятия в понедельник. Так что это важный рубеж, предстоит серьезный разговор, но это не судьбоносное мероприятие", - подчеркнул замминистра.

В понедельник, 6 июля состоится виртуальная конференция по возможности сохранения Договора по открытому небу.