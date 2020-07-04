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Дальнее зарубежье 04.07.2020 14:19

Трамп заявил о симптомах "левацкой революции" в США

Президент США Дональд Трамп на торжествах в честь Дня независимости у горы Рашмор (штат Южная Дакота) использовал возможность для критики крайне левого протестного движения в США и попыток стереть историю страны, пишут в субботу американские СМИ.

В то же время СМИ обращают внимание на то, что патриотическими призывами Трамп пытается поправить свои пошатнувшиеся рейтинги в предвыборной гонке в условиях непростой эпидемиологической ситуации, которая продолжает складываться в США.

По словам Трампа, недавние действия протестующих, которые привели к осквернению или разрушению многих памятников, рост культуры отрицания и идеология движения "Жизни чернокожих имеют значение" являются симптомами "левацкой революции", которая угрожает подорвать принципы "американской революции" и разрушить жизненные основы американского общества.

"Наш народ является свидетелем безжалостной кампании по стиранию нашей истории, осквернению наших героев. Озлобленные толпы пытаются низвергать статуи наших основателей, уродовать наши самые священные мемориалы и обрушивать волны насилия на наши города, но мы не поддадимся тирании, унижениям, нас не смогут запугать злые люди", - сказал президент США.

"Этот памятник никогда не будет осквернен. Эти герои никогда не потеряют лица. Их наследие никогда не будет уничтожено. Их достижения никогда не будут забыты. И гора Рашмор навсегда останется вечной данью нашим предкам и нашей свободе", - заявил Трамп у мемориала отцам-основателям США - высеченных в горе Рашмор скульптурных портретов четырем президентам США: Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону, Теодору Рузвельту и Аврааму Линкольну.

Он также заявил, что подпишет указ о создании в стране парка национальных героев, посвященного "самым великим американцам в истории".

Волна насилия и беспорядков на расовой почве обрушилась на многие американские города после того, как в конце мая от чрезмерных действий полицейского при задержании скончался чернокожий житель Миннеаполиса (штат Миннесота). С тех пор разрушено или осквернено большое количество памятников, связанных с историей Конфедерации, а также историческим личностям, связанным с рабовладением.

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Тэги: США, ТРАМП, ТРАДИЦИЯ, ЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]