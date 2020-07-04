Президент США Дональд Трамп на торжествах в честь Дня независимости у горы Рашмор (штат Южная Дакота) использовал возможность для критики крайне левого протестного движения в США и попыток стереть историю страны, пишут в субботу американские СМИ.
В то же время СМИ обращают внимание на то, что патриотическими призывами Трамп пытается поправить свои пошатнувшиеся рейтинги в предвыборной гонке в условиях непростой эпидемиологической ситуации, которая продолжает складываться в США.
По словам Трампа, недавние действия протестующих, которые привели к осквернению или разрушению многих памятников, рост культуры отрицания и идеология движения "Жизни чернокожих имеют значение" являются симптомами "левацкой революции", которая угрожает подорвать принципы "американской революции" и разрушить жизненные основы американского общества.
"Наш народ является свидетелем безжалостной кампании по стиранию нашей истории, осквернению наших героев. Озлобленные толпы пытаются низвергать статуи наших основателей, уродовать наши самые священные мемориалы и обрушивать волны насилия на наши города, но мы не поддадимся тирании, унижениям, нас не смогут запугать злые люди", - сказал президент США.
"Этот памятник никогда не будет осквернен. Эти герои никогда не потеряют лица. Их наследие никогда не будет уничтожено. Их достижения никогда не будут забыты. И гора Рашмор навсегда останется вечной данью нашим предкам и нашей свободе", - заявил Трамп у мемориала отцам-основателям США - высеченных в горе Рашмор скульптурных портретов четырем президентам США: Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону, Теодору Рузвельту и Аврааму Линкольну.
Он также заявил, что подпишет указ о создании в стране парка национальных героев, посвященного "самым великим американцам в истории".
Волна насилия и беспорядков на расовой почве обрушилась на многие американские города после того, как в конце мая от чрезмерных действий полицейского при задержании скончался чернокожий житель Миннеаполиса (штат Миннесота). С тех пор разрушено или осквернено большое количество памятников, связанных с историей Конфедерации, а также историческим личностям, связанным с рабовладением.
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