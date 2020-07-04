Ливни вызвали наводнения на юге Японии, есть жертвы и пропавшие без вести

Десятки человек могли погибнуть вследствие вызванных ливневыми дождями наводнений в префектурах Кумамото и Кагосима на юге Японии, десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома или спасаться на крышах, сообщает в субботу японский телеканал Эн-эйч-кей.
По словам губернатора Кумамото Икуо Кабасимы, сейчас спасатели выясняют ситуацию в деревне Кума, где в затопленном доме престарелых могли погибнуть не менее 14 постояльцев.
Ситуация осложняется оползнями, которые несут на населенные пункты грязь, глину, а также вывернутые с корнями деревья и пни - тела двух людей извлечены без признаков жизни из-под толстого слоя грязи и глины в районе Цунагимати в префектуре Кумамото. Спасатели продолжают поиски еще одного человека, который, по некоторым данным, также оказался заживо погребенным под оползнем.
В городе Асикита, также в префектуре Кумамото, без вести пропали шесть человек, один человек спасен, но он получил серьезные травмы.
По словам энергетиков острова Кюсю, где расположены пострадавшие префектуры, из-за разгула стихии многие районы остались без электроснабжения.
На помощь спасателям, которые используют в работе вертолеты и катера, по распоряжению премьер-министра страны Синдзо Абэ, направлены 10 тыс. служащих сил самообороны Японии.
Японское метеорологическое агентство в свою очередь прогнозирует спад интенсивности ливней в регионе в скором времени.
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