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Происшествия 04.07.2020 16:43

Ливни вызвали наводнения на юге Японии, есть жертвы и пропавшие без вести

Десятки человек могли погибнуть вследствие вызванных ливневыми дождями наводнений в префектурах Кумамото и Кагосима на юге Японии, десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома или спасаться на крышах, сообщает в субботу японский телеканал Эн-эйч-кей.

По словам губернатора Кумамото Икуо Кабасимы, сейчас спасатели выясняют ситуацию в деревне Кума, где в затопленном доме престарелых могли погибнуть не менее 14 постояльцев.

Ситуация осложняется оползнями, которые несут на населенные пункты грязь, глину, а также вывернутые с корнями деревья и пни - тела двух людей извлечены без признаков жизни из-под толстого слоя грязи и глины в районе Цунагимати в префектуре Кумамото. Спасатели продолжают поиски еще одного человека, который, по некоторым данным, также оказался заживо погребенным под оползнем.

В городе Асикита, также в префектуре Кумамото, без вести пропали шесть человек, один человек спасен, но он получил серьезные травмы.

По словам энергетиков острова Кюсю, где расположены пострадавшие префектуры, из-за разгула стихии многие районы остались без электроснабжения.

На помощь спасателям, которые используют в работе вертолеты и катера, по распоряжению премьер-министра страны Синдзо Абэ, направлены 10 тыс. служащих сил самообороны Японии.

Японское метеорологическое агентство в свою очередь прогнозирует спад интенсивности ливней в регионе в скором времени.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЛИВНИ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]