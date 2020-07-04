Заседание Народного совета Туркменистана, на котором планируется принять поправки в Конституцию, назначено на 25 сентября

Заседание Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана состоится 25 сентября в Ашхабаде, соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства в пятницу, сообщает Государственное информационное агентство страны.

Данным указом поручено создать организационный комитет по проведению на высоком уровне заседания Халк Маслахаты Туркменистана и утвердить его состав.

Как отметил на заседании правительства президент, на предстоящем заседании Халк Маслахаты будет принято решение о внесении поправок в Конституцию страны.

Халк Маслахаты Туркменистана - высший представительный орган, ведущий свою работу в соответствии с Конституцией Туркменистана и представляющий интересы народа Туркменистана.

Как ранее сообщалось, одной из поправок в Конституцию станет решение создать двухпалатный парламент - Национальный Совет, состоящий из верхней палаты - Халк Маслахаты (Народный Совет) и нижней, законотворческой палаты - Меджлиса (парламент).

В состав Халк Маслахаты войдут по восемь представителей от каждого велаята (области) страны (в Туркменистане их пять - ИФ) и города с правами велаята (Ашхабад), которые избираются тайным голосованием на заседаниях Халкмасла хаты велаятов и столицы.

Кроме того, восемь членов в палату Халк Маслахаты назначаются президентом Туркменистана. Таким образом, количество членов палаты составит 56 человек.

Каждый экс-президент Туркменистана является членом Халк Маслахаты, если он не откажется от использования этого права.

Вторая палата Национального Совета Туркменистана - Меджлис - будет состоять из 125 депутатов, которые избираются по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.

Еще одна поправка предусматривает, что если президент Туркменистана по тем или иным причинам не сможет исполнять свои обязанности, до избрания нового президента его полномочия переходят к председателю Халк Маслахаты (в настоящее время - председателю Меджлиса - ИФ).

Халк Маслахаты будет решать вопросы о проведении всенародных референдумов, рассматривать по предложению президента Туркменистана вопросы назначения и увольнения председателя Верховного суда, генпрокурора, глав МВД и министерства юстиции, награждать главу государства государственными наградами, присваивать ему воинские и иные государственные звания, решать вопрос изменения госграницы.

Меджлис будет рассматривать вопросы об утверждении государственного бюджета, назначать выборы президента Туркменистана, депутатов Меджлиса, членов местных халк маслахаты, по предложению главы государства избирать Омбудсмена.

В числе других поправок в Конституцию предлагается исключить статью 61, согласно которой "каждый человек имеет право требовать возмещение в судебном порядке материального или морального ущерба, причинённого ему незаконными действиями государственных органов, иных организаций, их работников, а также отдельных лиц".

Ввести в действие обновленный Конституционный закон предусматривается 1 января 2021 года.