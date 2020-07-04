В Белоруссии за сутки выявлено 273 случая коронавируса, шесть пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 4 июля зарегистрировано 63 тыс. 270 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 273 случая против 299 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 418 (на 3 июля - 412) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 4 июля выздоровели и выписаны 50 тыс. 669 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19 (на 3 июля - 49 тыс. 909). Прирост за сутки составил 760 человек (1171 человек за предыдущие сутки).

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 59 тыс. 299 тестов на коронавирусную инфекцию (на 3 июля - 1 млн 43 тыс. 876 тестов).