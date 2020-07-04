В 15 штатах США вновь складывается сложная эпидемиологическая ситуация - медицинский эксперт

Ситуация с уровнем заражения коронавирусом COVID-19, по меньшей мере в 15 штатах США, значительно осложнилась на этой неделе, свидетельствует главный медицинский эксперт американского телеканала CNN Санджай Гупта.
Он напомнил, что практически ежедневно в стране регистрируются примерно 50 тыс. новых случаев заражения. В последние 24 часа выявлено 57,6 тыс. новых заражений COVID-19, что стало для США очередным антирекордом.
"США - это лишь 5% населения Земли, но именно на нас приходится четверть всех случаев заражения и летальных исходов. В некоторых штатах, к примеру, в Техасе и Аризоне, в больницах вот-вот закончатся свободные места", - отметил Гупта.
По последним данным статистического ресурса Worldometer, количество заражений с начала эпидемии COVID-19 в США превысило уровень 2,8 млн, скончались более 132 тыс. пациентов, вылечились 1,2 млн человек.
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