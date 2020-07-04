МИД РФ возмутился решением британского суда по венесуэльскому золоту

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возмутительным решение Высокого суда Лондона, который отказался предоставить президенту Венесуэлы Николасу Мадуро доступ к венесуэльскому золоту, хранящемуся в Банке Англии, стоимостью $1 млрд.
"С озабоченностью отмечаем, что Высокий суд Лондона принял решение признать Хуана Гуайдо (лидер венесуэльской оппозиции - ИФ) в качестве "врио президента" Венесуэлы и предоставить ему доступ к золотому запасу этой страны, хранящемуся в Банке Англии. Это решение возмутительно", - цитирует Захарову сайт МИД РФ.
По ее словам, "насколько можно понять из заявления верховного судьи Найджела Тира, лондонский суд даже не пытался дать правовую оценку претензиям Гуайдо, а лишь последовал позиции британской исполнительной власти, ранее, дескать, "однозначно признавшей" Гуайдо "президентом Венесуэлы" - а "двух президентов у Венесуэлы быть не может".
"Очевидно, в Великобритании независимость суда работает лишь пока позиция судей согласуется с мнением правительства. Мы с большим интересом изучили бы юридические аргументы Высокого суда Лондона - однако, судя по всему, таких аргументов попросту нет. Британский закон молчит, когда на кону политическая целесообразность", - считает она.
В результате, заявила Захарова, "в нарушение ряда принципов и норм международного права - невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета, иммунитета государственной собственности - произошло фактическое отторжение одним государством имущества другого государства с целью поддержки антиконституционного переворота в этом другом государстве".
"При этом, безусловно, были нарушены интересы венесуэльского народа, и без того страдающего от санкций, также противоречащих международному праву", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Обобщая происходящее в последние дни вокруг Венесуэлы, она заявила, что предпринимаемые европейскими коллегами "в отношении законных властей в Каракасе действия - это тупиковый путь". "Будем и далее поддерживать конструктивно настроенные политические силы Венесуэлы в их стремлении преодолеть разногласия мирным, переговорным путем через широкий общенациональный диалог, без диктата, ультиматумов и санкций", - сказала Захарова.
Каракас уже несколько десятилетий хранит часть своих золотых запасов в Банке Англии. Мадуро в 2018 году пытался вернуть слитки в Венесуэлу, но получил отказ от британского ЦБ, который выразил опасения, что президент может использовать золото, принадлежащее стране, в личных интересах.
В начале 2019 года США, Великобритания и еще несколько десятков стран признали Гуайдо законным венесуэльским лидером, обвинив Мадуро в фальсификации результатов президентских выборов, прошедших в конце 2018 года, а также в коррупции и нарушении прав человека.
В мае текущего года венесуэльский Центробанк попытался вернуть золото, подав иск в британский суд, в котором заявил, что страна намерена использовать средства от продажи золота для финансирования мер борьбы с коронавирусом в стране в рамках программы, реализуемой ООН. В иске говорилось, что действия Банка Англии "лишают Центробанк Венесуэлы доступа к резервам золота в чрезвычайной ситуации" и препятствуют принятию мер в ответ на эту ситуацию.
2 июля стало известно, что Британский суд отказался предоставить президенту Венесуэлы Николасу Мадуро доступ к венесуэльскому золоту, хранящемуся в Банке Англии, стоимостью $1 млрд. Судья Найджел Тир, рассматривавший это дело, объяснил свое решение тем, что правительство Великобритании официально признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, и, соответственно, британскому суду надлежит делать то же самое.
Адвокаты, представляющие Мадуро, заявили, что намерены обжаловать решение суда.
Постановление британского суда может стать прецедентом, который определит судьбу дальнейших решений международных сил в отношении Венесуэлы, пишет The Wall Street Journal.
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