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Регион 04.07.2020 17:06

В Иране на электростанции прогремел взрыв

Взрыв прогремел в субботу на электростанции "Заркан", расположенной близ города Ахваза на западе Ирана, сообщают иранские СМИ.

После взрыва на электростанции начался пожар.

На кадрах с места события виден высокий столб черного дыма.

О причинах происшествия пока не сообщается.

Это не первый инцидент на иранских стратегических промышленных объектах в последнее время. Накануне пожар произошел на ядерном объекте в Натанзе. Ответственность за него взяла не попадавшая ранее в СМИ группировка "Гепарды родины". Представители группировки сообщили персидской службе британской телерадиокорпорации Би-би-си, что именно она стоит за пожаром. В письме также говорилось, что группировка состоит из подпольных, ушедших в оппозицию бывших сотрудников сил безопасности Ирана.

В конце июня взрыв газа произошел рядом с комплексом "Коджир" в горной местности под Тегераном, на котором, по мнению экспертов американского Центра стратегических и международных исследований, налажено производство ракет.

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Тэги: ИРАН, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ВЗРЫВ, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]