В Иране на электростанции прогремел взрыв

Взрыв прогремел в субботу на электростанции "Заркан", расположенной близ города Ахваза на западе Ирана, сообщают иранские СМИ.
После взрыва на электростанции начался пожар.
На кадрах с места события виден высокий столб черного дыма.
О причинах происшествия пока не сообщается.
Это не первый инцидент на иранских стратегических промышленных объектах в последнее время. Накануне пожар произошел на ядерном объекте в Натанзе. Ответственность за него взяла не попадавшая ранее в СМИ группировка "Гепарды родины". Представители группировки сообщили персидской службе британской телерадиокорпорации Би-би-си, что именно она стоит за пожаром. В письме также говорилось, что группировка состоит из подпольных, ушедших в оппозицию бывших сотрудников сил безопасности Ирана.
В конце июня взрыв газа произошел рядом с комплексом "Коджир" в горной местности под Тегераном, на котором, по мнению экспертов американского Центра стратегических и международных исследований, налажено производство ракет.
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