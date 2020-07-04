Министр обороны Турции заявил о законности присутствия турецких военных в Ливии

Турецкая армия приглашена в Ливию законными властями этой страны и продолжит поддерживать ливийский народ, цитирует в субботу Анатолийское агентство новостей слова министра национальной обороны Турции Хулуси Акара в Триполи.
Глава оборонного ведомства в сопровождении начальника генштаба вооруженных сил Турции Яшара Гюлера посетил судно ВМС Турции "Гиресун", где состоялась встреча с группой турецких военных при Командовании по сотрудничеству в сфере обороны и учебно-консультативной помощи.
Хулуси Акар и Яшар Гюлер прибыли в Ливию накануне. Этот визит преследует цель изучить выполнение заключенного в конце прошлого года соглашения Турции и признанного ООН ливийского Правительства национального согласия (ПНС) о сотрудничестве в области обороны и безопасности.
В Ливии уже длительное время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире ПНС во главе с премьером Фаизом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года пытался штурмовать столицу страны Триполи.
В Украине за сутки выявлено 914 случаев Covid-19, 15 человек скончались
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Алиев рассчитывает на активность США в решении конфликта в Карабахе в рамках территориальной целостности Азербайджана
В первом полугодии в Туркменистане добыто почти 5 млн тонн нефти
Пока в украинском парламенте ищут кандидата на должность главы Нацбанка, и.о. будет первый заместитель Рожкова
EDF улучшила прогноз выработки электроэнергии на французских АЭС в 2020 г
Пожар на фабрике по производству красок «Sobsan» в Баку
В Азербайджане за сутки выявлено 534 новых случая COVID-19, вновь зафиксирован рекорд среди вылечившихся
Ливни вызвали наводнения на юге Японии, есть жертвы и пропавшие без вести
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на капремонт улиц
Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел онлайн B2G форум с участием Рашада Оруджева и Зии Алиева
Кредитная кампания от AccessBank для сотрудников полиции!
AzerTelecom объявляет о новых назначениях в составе руководства
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог