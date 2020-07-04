Больницы для пациентов с COVID-9 загружены в Сербии на 80-90%

Власти Сербии вновь наращивают больничный фонд на фоне увеличения количества случаев заражений коронавирусом COVID-19, информирует в субботу сербская телерадиокомпания РТС.
РТС приводит слова министра здравоохранения Сербии Златибора Лончара, который сообщил, что с понедельника временные мощности, рассчитанные на прием 500 пациентов, будут развернуты на белградском стадионе "Арена", во вторник полностью под пациентов с COVID-19 будет переоборудована Ортопедическая клиника в Банице. Затем пациентов с COVID-19 начнет принимать больница в городе Пожаревац.
Лончар отметил, что сейчас больничный фонд Сербии загружен пациентами с COVID-19 на 80-90%, при этом наибольшее количество заболевших приходится на Белград.
Наиболее сложная ситуация наравне с Белградом складывается сейчас в городах Нови Пазар, Тутин, Kрагуевац, Вране, Иваница, Шапац и Чачак - там введен режим чрезвычайной ситуации.
В последние сутки в Сербии были сделаны анализы на COVID-19 7434 людям, заражение подтверждено у 325 пациентов. От осложнений, связанных с заражением COVID-19, скончались восемь человек, на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 86 пациентов.
С начала эпидемии в Сербии подтверждено 15,8 тыс. случаев заражения COVID-19, 306 человек скончались.
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